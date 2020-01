Ja Morant invité invité au Slam Dunk Contest NBA

Le All-Star Weekend de Chicago, du 14 au 16 février, va arriver très vite et dans les semaines qui viennent, on devrait avoir au compte-goutte les différents participants des concours. On attend bien sûr toujours impatiemment le nom des concurrents pour le concours de dunks et cette année on rêve de Zach LaVine, Aaron Gordon et Zion Williamson. Pour ce dernier cela n’arrivera pas, c’est presque certain, mais il y aura peut-être un autre rookie que beaucoup veulent voir à Chicago le samedi soir : Ja Morant.

Il alimente les Top 10 cette saison, comme la saison passée, et selon Yahoo! SPorts, sans surprise la NBA lui a envoyé une invitation. Pour l’instant il ne sait pas s’il y sera

« C’est quelque chose auquel je réfléchis. Je n’ai pas encore pris de décision. » Morant

On valide clairement cette invitation !