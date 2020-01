Christian Wood déjà prévu dans les plans à long terme côté Pistons ?

Contents de ses performances, les Pistons ont décidé de conserver Christian Wood dont le contrat en début de saison n’était pas garanti. Il a été assez impressionnant pour les Pistons ces derniers temps, et il s’avère qu’il pourrait bien avoir un contrat à plus long terme une fois qu’il sera devenu agent libre cet été.

Le joueur a d’ailleurs récemment déclaré qu’il était ravi de sa situation actuelle au sein de l’équipe et que le conseiller principal des Pistons, Ed Stefanski, lui avait dit que la direction ferait tout ce qui est en son pouvoir pour prolonger son contrat pendant l’intersaison.

« Avant que cela n’arrive, j’ai parlé à Ed Stefanski et il m’a dit qu’ils étaient heureux de m’avoir », a déclaré Wood, par l’intermédiaire de Vince Ellis, un insider de Detroit. « Il m’a dit qu’il allait essayer de me résigner pour l’année prochaine, mais on verra comment ça se passe. »