Malgré une entame catastrophique, les Clippers d’un trio monstrueux et d’un Lou Williams clutch, se défont des Knicks

Humiliés hier par les Grizzlies, les Clippers ont réagi face aux Knicks en tout début d’après-midi. Encore une fois ils ont connu une terrible entame en encaissant 45 points en premier quart, mais ils ont bien réagi pour l’emporter dans la douleur 135-132.

Privés de Kawhi Leonard, ils ont enregistré les retours de Paul George et Patrick Beverley. Ils se sont appuyés sur un trio George (32 points à 9/14 dont 5/6 à 3-pts, 4 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, sorti pour 6 fautes à 7 minutes du terme), Lou Williams (32 points à 9/18 dont 6/10 à 3-pts) et Montrez Harrell (34 points à 13/21 et 6 rebonds) à 98 points. JaMychal Green a aussi été précieux avec 11 points à 3/5 à 3-pts et 10 rebonds. L’équipe shoote à 54.2% dont un 18/32 de loin. Les Knicks finissent eux à 57.1% dont un 12/23 à 3-pts, mais ratent 13 lancers ! Marcus Morris signe 38 points à 13/19 dont 6/7 à 3-pts et RJ Barrett ajoute 24 points à 7/11. Frank Ntilikina compile 7 points à 3/7, 4 rebonds et 5 passes

Les Knicks ont connu une incroyable entame, totalement en feu. Ils ont rentré 19 de leurs 25 premiers tirs dont un 5/7 à 3-pts face à des Clippers totalement impuissants. Sous l’impulsion de RJ Barrett, Marcus Morris, Julius Randle et Bobby Portis, les Knicks ont bouclé le premier quart sur le score de 45 à 29. Mais leur adresse les a quittés et c’est à leur tour les Clippers qui ont tout rentré. Ils ont démarré le second quart sur un 25-6 pour passer devant sous l’impulsion d’un duo Harrell -Williams intenable. Les Clippers ont shooté à 14/20 dont un 8/11 à 3-pts avec 41 points du trio George, Harrell et Willams (18 pts dans le quart) dans le second quart, remporté 47-24 ! Résultat, à la pause les locaux menaient 76-69.

Les Clippers ont fait la course en tête dans le 3ème acte avec une dizaine de points d’avance et à l’entame du dernier quart, le score était logiquement de 114-100. On pensait alors que les hommes de Doc Rivers allaient tranquillement filer vers la victoire, mais la 6ème faute de Paul George à 7 minutes du terme a relancé le match. Derrière les Knicks ont passé un 10-0 grâce à Barrett et Randle pour revenir une possession, 121-118 à 4’51 de la fin. On a eu un très gros money time lors duquel les deux équipes se sont rendues coup pour coup et les Clippers sont restés en tête, mais à portée de fusil. En fin de match Lou Williams a pris les choses en main, avec 6 points dans la dernière minute pour éviter une déconvenue aux siens.