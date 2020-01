Miami domine Portland à la maison et sans Jimmy Butler, Goran Dragic en maître de cérémonie

Sans Jimmy Butler (dos) pour accueillir Portland dimanche soir, on aurait pu penser que la soirée allait mal être bien compliquée pour le Heat. Que nenni. Mais avec un banc remarquable mené par Goran Dragic (29 points à 11/17 dont 7/10 à 3-points, 3 rebonds, 13 passes), James Johnson (de retour dans la rotation pour la première fois depuis le 27 novembre, 12 points à 4/5, 6 rebonds, 2 passes, 2 contres) et Tyler Herro (11 points à 4/9, 5 rebonds, 3 passes) et un 5 équilibré porté par Bam Adebayo (20 points à 9/10, 8 rebonds, 6 passes), Derrick Jones Jr. (19 points à 8/17) ou encore Kendrick Nunn (14 points à 5/13, 5 passes), Miami l’a emporté 122-111.

Pour la première fois sans C.J. McCollum (infection des voies respiratoires) cette saison, Portland a suivi a bénéficié des 34 points et 12 passes de Damian Lillard et des 21 points et 18 rebonds d’Hassan Whiteside, sifflé à quasiment chaque touche de balle par son ancien public. Anfernee Simmons a signé 19 points en sortie de banc pour les Blazers, qui sont passés d’un déficit de 24 à 9 points dans le 3ème quart-temps sans pour autant réussir à revenir complètement. L’équipe a encaissé un 31-19 puis un 34-27 dans les 2 premiers quarts-temps avant de dominer le 3ème 35-29 et le 4ème 30-28.

Avec cette victoire, Miami (52.2% de réussite contre 46%, 16 points à 10 sur contre-attaque, avantage 47-40 au rebond, 18/44 à 3-points contre 13/37) améliore encore son bilan à domicile cette saison : 17-1. Meyers Leonard, qui comme Whiteside jouait contre son ancienne équipe, a terminé à 11 points à 4/8, 9 rebonds et 3 passes pour le Heat. Carmelo Anthony a terminé à 11 point à 3/11 pour Portland.