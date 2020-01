Une 1ère dans l’histoire de la franchise pour des Clippers toujours en quête de défense; « C’est excitant pour les fans, mais c’est sûrement un cauchemar pour un coach »

- in Infos NBA

By ClemFiz

Humiliés par les Grizzlies la veille, les Clippers se sont rattrapés dimanche avec un succès dans la douleur 135-132 face aux Knicks. Sans Kawhi Leonard (repos, genou), l’équipe a pu compter sur un trio – le 1er de l’histoire de la franchise où chacun des trois joueurs a marqué au moins 30 points – Paul George (32 points à 9/14 dont 5/6 à 3-pts, 4 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, sorti pour 6 fautes à 7 minutes du terme), Lou Williams (32 points à 9/18 dont 6/10 à 3-pts) et Montrezl Harrell (34 points – record en carrière égalé – à 13/21 et 6 rebonds) en feu.

« Ce ne sera pas la dernière fois qu’il (Harrell) fera ça. » Patrick Beverley, 6 points, 5 rebonds et 6 passes pour son premier math depuis le 28 décembre (entorse du poignet)

Le banc a lui en tout apporté 85 points, le 5ème plus gros total de l’histoire de la franchise sur un match.

« On a vu le tandem Lou / Trez à son meilleur niveau. » Paul George « Je crois qu’on a juste décidé qu’on ne perdrait pas aujourd’hui. » Lou Williams

Après avoir concédé 140 points (season-high) face à Memphis, Los Angeles a laissé New York marquer 45 points rien que dans les 12 premières minutes de la rencontre. Les Knicks ont pris jusqu’à 16 points d’avance dans la période, et ont shooté à 57% sur le match, dont 52% à 3-points. Résultat même avec 114 points marqués en 3 quarts-temps, les Clippers ont dû sévèrement batailler face à Marcus Morris (38 points à 6/7 à 3-points, 5 points dans les 42 dernières secondes) & Co. « Est-ce que c’est déjà arrivé qu’on gagne un match où l’autre équipe shoote à 57% ? » Doc Rivers « Avant le match nous avons eu une réunion d’équipe où on s’est parlé. Ça aurait été embarrassant de perdre aujourd’hui comme nous avions déjà perdu hier. » JaMychal Green L.A. a de son côté rentré 54% de ses tentatives dont 56% de ses 3-points. Une grosse réaction dans le 2ème quart-temps avec 47 points (plus gros total dans un quart-temps pour la franchise depuis le 7 mars 1986) marqués a permis à l’équipe de reprendre l’avantage 76-69 à a mi-temps, avec 18 points de Williams dont 5 tirs à 3-points dans la période. « C’était mauvaise en défense des deux côtés. Je suis sûr que c’est excitant pour les fans, mais c’est sûrement un cauchemar pour un coach. » Lou Williams En tête de jusqu’à 15 points dans le 3ème, les Clippers ont vu leur avance fondre jusqu’à 3 points à 5’18 de la fin du match. Un écart atteint 4 autres fois dans le money time. Harrell et Williams ont combiné pour 14 points dans le dernier quart alors que George est sorti pour 6 fautes à 7 minutes de la fin. « C’est presque comme s’ils avaient réussi chaque grosse action et réussi tous les paniers dont on avait besoin. » Paul George

« Nous avons eu la chance d’obtenir la victoire ce soir, mais on a beaucoup de boulot. » Patrick Beverley

via L.A. Times