Soirée record pour Dante Exum : « C’est une chose pour laquelle je veux être respecté »

Sale soirée pour les Cavaliers avec la défaite à domicile face aux Minnesota Timberwolves et la perte de Kevin Porter Jr sur blessure. Cependant, si on devait mettre en avant une éclaircie dans tout ce brouillard, ce serait bel et bien la performance de Dante Exum. Auteur de 28 points dont 24 en deuxième mi-temps, le 5° choix de la draft 2014 a permi à Cleveland de se remettre dans son match et même de croire à une potentielle victoire.

Record en carrière donc, pour Exum, avec 28 points à 11 tentatives réussies pour 13 tentées dont 100% de réussite derrière la ligne à 3pts (4/4) avec 3 rebonds et 2 passes. Une performance qui fait du bien au joueur, longtemps considéré comme une énigme en NBA.

« Je me sens comme quand je suis arrivé en NBA, je n’étais pas connu comme un shooter. » A déclaré l’Australien. « C’est seulement quelque chose que je travaille chaque été, avant chaque entraînement, après chaque entraînement. C’est une chose pour laquelle je veux être respecté. Ça développera mon jeu quand les gens me respecteront pour mon tir. Quand ça arrivera, je pourrai attaquer le cercle et trouver des joueurs ouverts plus facilement. »

Son coéquipier, Collin Sexton a d’ailleurs commenté la performance d’Exum, expliquant ainsi qu’il était en confiance et qu’il en avait besoin. Certainement pour s’acclimater à sa nouvelle équipe depuis son arrivée en provenance d’Utah.

« Il avait confiance, ne réfléchissait pas et c’était important pour lui. Il avait besoin de ce match. » A déclaré Sexton. « Il avait juste besoin de voir la balle entrer. C’est toujours bon de voir la balle entrer. Il a fait jaillir cette étincelle du banc, et on était tous heureux pour lui. »

Le public de Cleveland quant à lui semble avoir déjà adopté le meneur à l’images des applaudissements reçu par le joueur lors de sa sortie au 4° quart-temps. Cela n’est pas passé inaperçu pour le joueur.