- in New Orleans Pelicans

Brandon Ingram et Lonzo Ball donnent tout mais Rudy Gobert, Bojan Bogdanovic et Donovan Mitchell ont le dernier mot

Et de 6 pour le Jazz, tout juste vainqueur des Pelicans à New Orleans cette nuit, 128-126, avec 35 points (11/21) de Bojan Bogdanovic, 22 points ed Joe Ingles (8/12, 6 passes), 19 points (7/18, 4 rebonds, 6 passes) de Donovan Mitchell et 9 points à 4/10 et 19 rebonds de Rudy Gobert.

Brandon Ingram a signé 35 points (12/26, 8 rebonds, 5 passes) pour les locaux mais a échoué au buzzer sur une tentative de layup face à Gobert. Les Pelicans ont réclamé une faute du Français, en vain, et le public n’a pas manqué de siffler. Peu avant, Mitchell avait donné l’avantage aux siens sur un floater à 1’12 alors que les 2 équipes étaient à égalité 126 partout. New Orleans a raté ses 3 derniers shoots, Utah ses 2 derniers. En tout le match a compté 18 changements de leader et 11 égalités.

Utah a brièvement mené de 11 points dans le 3ème quart-temps et s’est maintenu en tête jusqu’à un 3-points de Lonzo Ball (21 points à 8/14, 8 rebonds, 7 passes) pour égaliser à 121 partout à 3’15 de la fin. Ingles aux lancers-francs puis sur un alley oop ont aidé Utah à reprendre 5 points d’avance mais J.J. Redick (23 points) sur 2 lancers et Ingram à 3-points avaient permis à NOLA d’égaliser à 126 partout.

Jrue Holiday (coude) n’a pas joué pour la première fois de la saison.