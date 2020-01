- in Chicago Bulls

By ClemFiz

Don Luka ajoute les Bulls à son tableau de chasse avec un carton offensif et un nouveau triple-double dans la victoire !

Luka Doncic messieurs dames… Le phénomène a encore frappé cette nuit, avec 38 points à 14/24, 11 rebonds et 10 passes dans la victoire de Dallas 118-110 sur Chicago. Son 11ème triple-double de la saison, personne ne fait mieux en NBA cette saison.

Le Mav a inscrit 21 points dans le 3ème quart-temps, dont 17 (3 tirs à 3-points et 4 drives dont un floater avec la planche et la faute) des 19 points des siens dans les dernières 5’35 et un 3-points pour donner définitivement l’avantage aux siens, 72-69. C’est par ailleurs la deuxième fois cette saison que Doncic marque au moins 20 points dans un seul quart-temps.

À ses côté dans cette 2ème victoire en 3 matchs, Dwight Powell a ajouté 16 points à 6/6 et 4/4 à 3-points et Tim Hardaway Jr. 15 points à 5/8 alors que Kristaps Porzingis (genou) a manqué son 4ème match consécutif.

Chicago a de son côté perdu Wendell Carter Jr. sur une entorse de la cheville à 8’25 de la fin du 3ème quart. L’équipe a réussi un 10-2 eu après la sortie du sophomore pour égaliser à 69 partout avant le coup de chaud de Doncic. Lauri Markkanen a terminé meilleur marqueur des Bulls avec 26 points (10/18, 9 rebonds), Zach LaVine a lui signé 20 points à 10/23, 5 rebonds et 7 passes.