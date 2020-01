Derrick Rose sera au All-Star Weekend NBA à Chicago !

Les fans des Bulls et de Derrick Rose vont être contents : Le meneur sera présent au All-Star Weekend. La NBA a invité le joueur à participer au Skills challenge du samedi soir, épreuve d’adresse et de rapidité.

On peut clairement y voir un cadeau de la NBA, même si D-Rose est revenu sur le devant de la scène ces deux dernières saisons.

Il tentera de succéder à Jayson Tatum et de devenir le premier Piston à décrocher le titre sur ce concours. Rappelons qu’il a remporté le titre en 2009.

Pistons guard Derrick Rose plans to return to Chicago for NBA All-Star Weekend in February, accepting invitation to the Skills Competition Saturday night, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 7, 2020