Brett Brown sur son objectif avec Ben Simmons : « De toute évidence j’ai échoué »

Ben Simmons est un excellent joueur, autant à la création qu’en défense. Malheureusement, il lui manque une corde à son arc, et une corde très importante pour un meneur : le tir à trois points. C’est simple, le joueur de 23 ans n’en prend pas, alors qu’il a montré tout l’été des vidéos où il dégainait sans hésitation. Et cette incapacité à marquer de loin fait mal au spacing des Sixers. Pourtant, le coach Brett Brown n’a pas ménagé ses efforts pour essayer de faire changer Simmons, lui demandant d’en prendre au moins un par match, sans succès comme il le reconnait lui-même.

« C’est vrai. De toute évidence j’ai échoué. On en est tous conscient et on ne va pas l’oublier. L’attention qu’ont provoquée ces tirs en impressionnante, mais je suppose que j’ai participé à ça et c’est ma responsabilité. Je dois trouver comment l’aider, mais il doit aussi le faire par lui-même. » Brett Brown.

Il faudra donc que les autres joueurs du cinq majeur prennent sur eux pour en tenter plus et faire sortir les défenses de la raquette.

« Bien sûr que je veux qu’on mette plus de trois points. C’est un problème que je dois résoudre, on doit trouver plus d’opportunités à trois points. On doit chasser ces opportunités, plus que ce qu’on fait actuellement. Je pense que la question ce n’est pas tellement qu’on doit en prendre plus, mais qu’on doit en mettre plus. » Brett Brown.