Ish Smith en feu; Scott Brooks : « Si c’était une saison de deux matchs, je serais d’accord avec le public : MVP »

En tête depuis le début de la rencontre, comptant une dizaine de points d’avance, les Washington Wizards semblaient sur le point de craquer lorsqu’en dernier quart Jaylen Brown a planté un shoot à 3-pts pour mettre les deux équipes à égalité 80-80 avec 8 minutes à jouer. Puis Ish Smith, auteur de 32 points lors de la victoire face à Denver, son record en carrière, est entré de nouveau en piste. Le meneur de jeu a inscrit les 10 points suivants des siens à 5/5, dont un 8-0 à lui tout seul.

« Ish a du succès contre toutes les équipes. C’est un bon joueur. Je ne sais pas si vous avez vu la rencontre face à Denver, il a été incroyable dans ce match aussi. Son quatrième quart, il a été énorme. Il est en feu en ce moment et il se sent sur un super rythme. C’est l’exemple parfait d’une équipe qui s’appuie sur le gars qui est chaud. Il faut lui casser son rythme et nous ne l’avons pas fait. » Brad Stevens

« Il est juste devenu totalement à l’aise et il a enchaîné action après action. » Jaylen Brown