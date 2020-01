Les Bucks pris à leur propre jeu; Eric Bledsoe : « Ce match, c’est un peu une anomalie »

Les Spurs ont complètement pris feu de loin cette nuit pour s’imposer face à la meilleure équipe de l’Est, les Milwaukee Bucks (126 à 104). Les hommes de Gregg Popovich ont rentré 12 trois points en première mi-temps, et ont terminé la rencontre avec 19 réussites sur 35 tentatives.

« On n’était pas à notre meilleur niveau, mais on va apprendre de cette expérience. On va en sortir plus intelligent et meilleur, tout simplement. » Mike Budenholzer , le coach de Milwaukee.

De leur côté, les Bucks ont clairement eu moins de réussite (15/45), mais ont malgré tout continué de shooter sans la moindre hésitation.

« Parfois, on gagne grâce aux trois points et parfois on perd. Ce soir, on a perdu. On n’a pas aussi bien shooté que d’habitude, ce n’est la faute de personne. Personne n’a rentré de tirs quand on en avait besoin. » George Hill.

« C’est ce qui est fou, ils n’ont jamais réussi autant de trois points en première mi-temps c’est ça ? Ils étaient à 12 sur 20 ? Les équipes peuvent nous battre comme ça, mais ça ne va pas arriver tous les jours. Par contre, ça montre que les équipes sont prêtes quand elles doivent nous affronter et il faut donc être encore plus prêts de notre côté. Au final, on est bien placé. Ce match, c’est un peu une anomalie. On ne peut pas se concentrer là-dessus parce que ça nous ramène à la série contre Toronto, qu’on a perdue. Il faut juste qu’on avance et qu’on soit prêt pour affronter Golden State. » Eric Bledsoe.