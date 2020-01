Les Spurs en feu; Dejounte Murray : « La défense gagne des matchs »

Patty Mills a été très bon cette nuit dans la victoire des Spurs sur les Bucks. Le thème de la soirée ? Les trois points. Et dans ce domaine, quand il y a de l’adresse, on retrouve toujours l’Australien. Le meneur a marqué 6 de ses 10 tentatives pour porter son équipe à la victoire (126 à 104). Au total, les Spurs ont terminé avec 19 réussites de loin, dont 12 rien qu’en première mi-temps.

« Je pense qu’il s’agit surtout de faire des efforts réguliers pendant 48 minutes, et on a été capable de faire ça à domicile contre une très bonne équipe. C’est le but pour nous cette saison. » Patty Mills.

L’adresse de loin des Spurs (54%) a fait très mal aux Bucks, qui, eux, n’ont pas été capables de rentrer plus de 15 trois points sur 45 tentatives. De son côté, Giannis Antetokoumpo a lui été une nouvelle fois très bon, avec 24 points, 12 rebonds et 8 passes décisives, mais ses coéquipiers n’ont pas réussi à suivre le mouvement.

« Ce n’est pas possible d’arrêter Giannis. On va faire du mieux qu’on pourra (c’était avant la rencontre ndlr), mais s’il marque comme il le fait d’habitude, il ne faut pas laisser les autres hausser leur niveau de jeu. » Gregg Popovich.

Mission réussie sur le dernier point, puisque les Bucks n’ont rentré que 40% de leurs tirs.

« La défense gagne des matchs, on a mis des tirs, mais on a aussi fait des stops. C’est l’équipe qui marque le plus dans la ligue et on l’a maintenue en dessous de sa moyenne. Nous avons gagné grâce à la défense. » Dejounte Murray.

L’adresse de loin des Spurs a aussi forcé les Bucks à sortir sur les shooteurs.

« Ça ouvre le terrain, et on a beaucoup de gars qui peuvent aller jusqu’au panier. Ça a ouvert le terrain et joué en notre faveur. » Dejounte Murray.

Parmi ceux capables d’aller jusqu’au panier, on retrouve DeMar DeRozan, qui a terminé la rencontre avec 25 points. Une belle victoire donc pour les Spurs, mais il va falloir trouver d’autres solutions lors des prochaines rencontres puisqu’ils n’auront pas autant de réussite chaque soir.

