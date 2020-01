Markelle Fultz s’éclate; Evan Fournier : « Après 4 ou 5 rencontres, j’ai vu quelque chose : qu’il avait un talent spécial »

Après un début de carrière compliqué à Philadelphie, Markelle Fultz s’est envolé pour Orlando, et tout se passe mieux pour lui depuis. Cette nuit, il a même été clutch en marquant sept points consécutifs dans le dernier quart pour repousser les Nets (victoire 101 à 89). Le meneur en a aussi profité pour caler son career high avec 25 points.

« Markelle est devenu fou. Il a pris le match en main, et c’est beau. Je suis très heureux pour lui. Il est talentueux et je suis content qu’il trouve son rythme. »Aaron Gordon. « C’est lui qui a fait la différence dans ce match. » Steve Clifford.

Et quand on sait où le meneur en était il y a encore un an, c’est assez impressionnant. Mais au final, Fultz n’avait besoin que d’une chose pour retrouver la forme : du temps. Et depuis, il enchaîne les rencontres avec 36 disputées sur les 37 possibles. Alors qu’il n’avait fait que 33 apparitions sur ses deux premières saisons.

« Le plus important, c’est que j’ai pris mon temps pour être en bonne santé. Je me sens très bien, mon corps se sent bien et c’est vraiment le plus important. J’ai pris le temps de m’assurer que mon épaule allait bien, que tout mon corps aille bien et maintenant je suis à nouveau moi. » Markelle Fultz.

En effet, ses qualités qui ont fait de lui le premier choix en 2016 commencent à nouveau à jaillir sur le parquet. Sa taille (plus d’1m90) fait la différence et il est également assez puissant pour résister aux chocs avec les intérieurs sous le panier.

« Il est tellement physique… Il a la taille et, même pour la NBA, des qualités athlétiques incroyables. » Steve Clifford. « Quand on le voit jouer, il a cette combinaison de talent, de qualités athlétiques et de QI basket. C’est rare. Quand vous voyez quelqu’un comme ça, ça ressort tout de suite et on sait toujours qu’il va être un joueur spécial. Il est en train d’exploser. » Terrence Ross.

Même Aaron Gordon, pourtant pas le dernier au niveau des qualités athlétiques, a été impressionné.

« Quelqu’un lui a lancé un alley-oop, et il a attrapé la balle avant de dunker comme moi je pourrais le faire. Je me suis dit : « Quoi ?? Je ne savais pas que quelqu’un d’autre pouvait le faire dans cette équipe, à part peut-être Terrence Ross. Il est vraiment athlétique et a beaucoup de technique pour aller avec ça. » Aaron Gordon.

Du côté d’Evan Fournier, on s’est très vite rendu compte que le meneur était spécial.

« On ne peut pas juger quelqu’un selon ses performances à l’entrainement ou pendant le training camp. Il faut voir le gars en condition de match. Mais après quatre ou cinq rencontres, j’ai vu quelque chose : qu’il avait un talent spécial. » Evan Fournier.

Cette saison, Fultz tourne à 11 points, 2,9 rebonds et 4,4 passes décisives par match. Sa réussite à trois points n’est toujours pas au rendez-vous (24%) mais c’est normal, vu que son épaule n’est pas encore totalement guérie. À 21 ans, il va en plus encore beaucoup progresser. Et, encore une fois, c’est impressionnant quand on sait qu’il pouvait à peine marquer un tir en dehors de la raquette il y a quelques mois.

« Le plus effrayant, c’est que je ne suis pas encore à 100%. Beaucoup de gars me regardent et assument que ça va rester comme ça, mais je ne me fais pas de soucis. Le truc, c’est que je ne peux que m’améliorer. Je sais le niveau que je peux atteindre, à quel point je peux être meilleur. Ça m’excite et ça me fait bosser chaque jour. Je veux progresser et je sais que je vais le faire. Tant que je travaille et que je fais ce que je dois faire, il n’y a pas de limite. Et je sais que j’ai beaucoup de potentiel. » Markelle Fultz.

Via The Athletic.