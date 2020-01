Luka Doncic : « Je m’en fiche, ce sont juste des stats »

Luka Doncic continue d’enchaîner les énormes prestations individuelles avec une facilité déconcertante. Face aux Chicago Bulls le meneur slovène a compilé 38 points à 14/24 dont 5/10 à 3-pts, 11 rebonds et 10 passes en 34 minutes, son 11ème triple-double de la saison, ce qui lui permet d’améliorer son record battu samedi du plus grand nombre de triple-doubles pour un Mav sur une saison. Mais encore plus impressionnant, cette saison il compte plus de triple-doubles à 30 points que tout le reste de la ligue en combiné ! Il en est à 9 alors que le second dans le classement est LeBron James avec 3.

Quand on lui parle de toutes ces statistiques et de ces records, il rétorque.

« Je ne sais pas quoi vous dire. Je m’en fiche, ce sont juste des stats. A chaque match il y a de nouvelles stats. Pour moi, l’important c’est de gagner. Nous avions besoin de gagner ce soir après un match que nous aurions dû gagner (face à Charlotte). Nous avons joué dur du début à la fin et c’est comme ça que cela devrait être. » Luka

C’est aussi la seconde fois de la saison qui signe deux triple-doubles de suite avec au moins 35 points. Seuls James Harden et LeBron James comptent un tel match cette saison.

« Ce qui est rare chez Luka, c’est qu’il le fait à 20 ans. Je n’ai jamais vu quelqu’un de 20 ans être aussi efficace des deux côtés du terrain. » Tim Hardaway Jr.

Ce qu’a particulièrement apprécié Rick Carlisle ce soir c’est le comportement de son joueur face à la défense des Bulls, agressive. Après la défaite samedi face aux Hornets, Carlisle mettant en avant le fait que les défenses dépassaient souvent la limite avec lui, et parfois cela frustre le slovène.

« C’est un grand joueur et j’ai trouvé que la chose la plus impressionnante ce soir ça avait été son attitude et son calme. Les équipes lui envoient des joueurs athlétiques dessus et lui mettent des coups. Il a gardé la tête froide. Il a eu quelques discussions, logiques, avec les arbitres à des moments opportuns, et il a continué de jouer. Il a été magistral en fin de rencontre. » Carlisle « Je trouve que nous avons fait du bon boulot sur lui. Nous l’avons fait travailler pour tout. C’était une de ces soirées que les bons joueurs ont. Il faut lui donner du crédit pour ça. » Jim Boylen

Avec 19 triple-double à tout juste 20 ans, Doncic possède de loin le record avant ses 21 ans puisque Magic Johnson en avait signé 7 et LeBron James 5.

L’important c’est qu’il fait gagner les Mavs puisqu’ils affichent désormais un solide bilan de 23-13.

Via ESPN et Mavs.com