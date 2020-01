Joel Embiid : « Je ne pouvais jouer qu’avec une main »; Ben Simmons : « J’ai failli vomir quand j’ai vu ça »

Les Sixers ont retenu leur souffle cette nuit lorsqu’ils ont vu Joel Embiid grimacer de douleur et se tenir la main en fin de premier acte. Ils l’étaient encore plus lorsqu’ils ont vu que le doigt de Joel Embiid partait dans une direction assez inhabituelle…

« J’ai cru que c’était cassé. » Embiid

Une inquiétude qui a laissé place au soulagement lorsque ses coéquipiers l’ont vu revenir en jeu après que le docteur de l’équipe lui ait remis le doigt en place et que les radios soient revenues négatives.

« J’ai failli vomir quand j’ai vu ça. Je suis content qu’il soit revenu. Nous avions besoin de lui. C’est un élément capital de cette équipe. Nous étions contents qu’il soit de retour. » Ben Simmons « J’étais inquiet. Je me suis déjà disloqué un doigt, mais je ne savais pas s’il était disloqué ou si c’était plus grave que ça. Ça avait l’air vraiment sérieux. J’étais soulagé de voir qu’il a pu revenir rapidement et qu’il était là au départ du second quart. » Al Horford « Qu’il revienne et joue, j’étais choqué. C’est être coriace. Cela montre que c’est un compétiteur. Je l’apprécie, je respecte ça. Nous avions besoin de bien jouer à la maison. Nous n’étions pas du bon côté de la colonne victoire-défaite dernièrement. » Brett Brown

Le pivot était là en second quart et a finalement signé 18 points à 7/17, 9 rebonds et 8 passes pour permettre aux siens de mettre fin à une série de 4 défaites.

« C’était vraiment moche. Je ne pouvais jouer qu’avec une main. C’était vraiment douloureux. Mais en plein milieu d’une série de défaites, je voulais m’assurer de faire tout ce que je pouvais pour que nous gagnions, et je suis content que nous ayons gagné. Les conséquences tu les assumes plus tard, mais en tant que leader, je voulais aller sur le terrain et montrer à mes coéquipiers que je veux gagner et tu fais tout ce que tu peux pour ça. » Joel Embiid

Lors de la conférence de presse d’après-match, il ne portait aucune protection et les docteurs ont surtout évalué ses ligaments, car il n’y a aucune fracture.

« Ils parlaient d’un souci au niveau du ligament. Nous verrons quelle est la suite. » Joel Embiid

Il est de ce fait incertain pour le choc de jeudi face aux Boston Celtics. Il pourrait être out.

« C’est une possibilité. Je veux jouer. C’est un gros match. La dernière fois que nous les avons joués, nous avions eu beaucoup de succès, mais au bout du compte, je ferai ce qu’ils veulent que je fasse. Évidemment je vais essayer de faire ce que je peux pour les convaincre de jouer, mais je ferai ce qu’ils veulent. Nous verrons. » Joel Embiid

Via ESPN