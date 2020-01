Mike Malone : « Nikola Jokic est un thermostat »

Un peu dans le dur ces derniers temps après une belle série, cette nuit les Nuggets avaient un déplacement largement à leur portée à Atlanta. C’est Nikola Jokic qui a montré la voie et donné le ton pour les siens afin d’éviter une nouvelle déconvenue après la défaite face aux Wizards. Dès le premier quart, il s’est montré agressif, auteur de 7 points après quelques minutes de jeu.

Souvent critiqué pour son manque d’agressivité, il a signé 18 points à 6/9 dont 3/4 à 3-pts en premier acte !

Il a dominé tout le match pour porter les Nuggets à la victoire, avec l’aide d’un excellent Will Barton le jour de son anniversaire (28 points). Le Serbe bat son record en carrière avec 47 points à 16/25

« J’ai le sentiment que personne ne peut l’arrêter. Il faut faire prise à deux sur lui. Si tu essaies de le jouer en un-contre-un et qu’il est bien dans son match, vous voyez ce qu’il peut faire. Presque 50 points. » Will Barton

« C’est un All-Star, un first-team All-NBA, et quand il joue comme ça, le jeu est bien plus facile pour nous. » Monte Morris

Sans un peu de maladresse sur la ligne des lancers avec 5 échecs en 16 tentatives il aurait pu atteindre pour la première fois la barre mythique des 50 points.

Il a tout de même signé un joli 4/8 à 3-pts, la 11ème fois de sa carrière qu’il inscrit au moins 4 tirs derrière l’arc.

« Je ne pense pas être un si mauvais shooteur. Je ne suis pas un grand shooteur, mais je peux mettre des shoots. Je crois que j’ai mis mes deux, trois premiers et ensuite je suis allé un peu sur la ligne des lancers. L’énergie et le flow étaient bons. Ca a été un match vraiment tactique, mais il y avait beaucoup de liberté. » Jokic

Avec ce succès les Nuggets se rassurent un peu, battus deux fois lors des 3 premiers matchs de ce road trip.

« Soyons honnêtes, quand tu es à 3-3 et que tu es en quelque sorte dans une situation difficile, il faut participer activement à ton propre rétablissement. Quand tu tombes du bateau et qu’il y a des gens qui te crient dessus pour remonter, tu dois remonter ton cul sur le bateau et t’aider toi-même à te remettre, et je pense que nos gars ont fait ça ce soir. » Malone