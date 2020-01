Carmelo Anthony est toujours clutch et valide le comeback des siens à Toronto !

Carmelo Anthony est le héros de la victoire des Blazers à Toronto, auteur du panier de la gagne avec 4 secondes au chronomètre. Portland l’emporte 101-99 sur ce 17ème panier pour passer devant dans les 5 dernières secondes d’un match, 4 de plus que n’importe quel autre joueur depuis 2003-04. Cette victoire fait du bien à Portland, qui en est désormais à 16-22 et les Raptors 24-13.

Carmelo termine avec 28 points à 10/17 dont 5/8 à 3-pts et 7 rebonds, bien aidé par les 20 points à 5/11 dont 4/7 à 3-pts de Damian Lillard et les 14 points, 16 rebonds, 4 passes et 7 contres d’Anthony Davis. Portland shoote à 43.2% dont un 13/35 de loin, bien mieux que Toronto, très maladroit, limité à 36.5% dont 15/42 de loin. Kyle Lowry signe 24 points mais à 7/23 dont 4/16 à 3-pts et 10 passes tandis que Pascal Siakam ajoute 17 points à 7/12 dont 2/3 à 3-pts et 11 rebonds.

Les Blazers étaient menés 78-69 après 3 quarts et se sont retrouvés menés 85-73. Mais ils ont enclenché un run avec une grosse adresse, notamment extérieure. Ils ont rentré 12 de leurs 19 tirs dans le dernier quart dont 6 tirs à 3-pts. Sous l’impulsion de Lillard, Whiteside et Melo, ils ont grappillé petit à petit leur retard et Lillard a égalisé à 38 secondes du buzzer sur un shoot à 3-pts, 99-99. Hassan Whiteside a contré Rondae Hollis-Jefferson mais TOronto a récupéré le ballon et Kyle Lowry a échoué. Puis après un nouveau rebond offensif, Patrick McCaw a perdu le ballon sur une mauvaise passe. Carmelo n’a pas tremblé, ce qui a été le cas derrière de Kyle Lowry à 3-pts.