Chris Paul bourreau des Nets, encore ultra clutch !

21ème victoire de la saison pour OKC, qui repart de l’avant après sa défaite face aux Sixers. OKC l’emporte en prolongation à Brooklyn sur le score de 111-103. C’est la 10èmme victoire en 12 sorties pour les hommes de Billy Donovan, qui affichent désormais un bilan de 21-16.

Pour changer, Chris Paul a été décisif en prolongation et dernier quart, auteur de 20 de ses 28 points. Le score était à égalité 103-103 lorsque CP3 a enchaîné deux shoots à mi-distance, ce qu’il avait aussi fait en dernier quart. Il a permis un 8-0 aux siens alors que Shai Gilgeous-Alexander finissait le match sur la ligne des lancers.

Cp3 shoote à 9/15 dont 4/8 à 3-pts alors que SGA ajoute 22 points à 8/18, Steven Adams 10 points et 18 rebonds et enfin Dennis Schröder 14 points à 5/16 et 5 passes. OKC shoote à seulement 41.3% dont 11/37 de loin, mais Brooklyn ne fait pas mieux avec 40.8% dont 11/37 à 3-ppts et 17 ballons perdus. Taurean prince est le meilleur scoreur des siens avec 21 points à 8/15 dont 5/10 à 3-pts et 8 rebonds, bien aidé par les 20 points à 7/16 de Caris LeVert dans un temps de jeu limité, alors que Spencer Dinwiddie passe à côté avec 14 points à 6/21 dont 0/6 à 3-pts et 6 passes.

Les Nets peuvent s’en vouloir puisqu’ils menaient de 7 points à 3’30 de la fin, avant que Chris Paul ne score 10 points d’un 12-5 et égalise à 101-101 à 47 secondes de la fin. Il a toutefois perdu un ballon à 11 seconds du terme qui a donné une occasion aux Nets, mais Dinwiddie a raté un lancer sur une faute avant une remise en jeu et a manqué ensuite le shoot juste avant le buzzer. Brooklyn a shooté à 1/8 en prolongation.