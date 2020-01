Du changement à venir en NBA ? Chris Paul : « Au moins, dans cette ligue, on se remue les méninges »

Au lieu de rentrer à Oklahoma City avec ses coéquipiers, Chris Paul est resté à New York après la victoire des siens contre Brooklyn. La raison ? En tant que président de l’Union des joueurs, le meneur va discuter des propositions de réformes de la NBA proposées par Adam Silver. Pour rappel, les voici :

Des propositions qui doivent encore être acceptées par le syndicat des joueurs. En tout cas, Chris Paul semble apprécier l’initiative.

« C’est le truc avec la NBA, au moins on se remue les méninges et on essaie de rendre les choses divertissantes. Mais au final, ce n’est que ça : du divertissement. » Chris Paul.