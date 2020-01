Bobby Portis attiserait la convoitise

- in New York Knicks

Après trois mois de compétition, la NBA se dirige peu à peu vers la trade deadline de février. L’occasion de voir émerger quelques rumeurs concernant certains joueurs. Aujourd’hui, il est question des New York Knicks. En effet, il s’agit de Bobby Portis selon SNY.

Signé pour deux ans et 31 millions cet été par New York, Bobby Portis dispose tout de même d’une team-option pour la seconde année. Pari tenté par les Knicks pour l’ancien pensionnaire des Bulls et de Washington ? Peut-être bien. Quoi qu’il en soit, plusieurs équipes seraient intéressées pour s’attacher ses services bien qu’aucun nom ne soit sorti jusqu’à présent. Depuis son arrivée à New York, Portis compile 10,1 points de moyenne 5,7 rebonds et 1,7 passe décisive pour 20 minutes de temps de jeu en moyenne. Avec un bilan actuel de 10 victoires pour 26 défaites, l’incertitude règne quant au front-office new-yorkais. Il est probable que le contrat de Portis puisse servir d’asset en cas de trade dans l’année.

Malgré une bonne présence sur le marché des agents-libres cet été, New York continue de côtoyer les bas-fonds de la conférence Est. Des mouvements arriveront peut-être d’ici la deadline mais il faudra être patient pour en savoir plus.