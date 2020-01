Jared Dudley : « Je voulais revenir aux Nets, je le voulais au début »

La saison dernière, les Nets ont été surprenants avec 42 victoires pour 40 défaites et une belle sixième place au sein de la conférence Est. On aurait pu penser qu’avec les arrivées de Kevin Durant et Kyrie Irving, le groupe de Kenny Atkinson soit encore meilleur, mais il n’en est rien pour le moment puisqu’ils s’affichent à la huitième place, avec 16 victoires et 20 défaites. Cela peut s’expliquer par les absences des deux stars, blessées, mais ce n’est pas tout selon l’ancien Net désormais aux Lakers Jared Dudley.

« Il y a eu un changement de culture, c’est sur. Parce qu’à chaque fois que vous recrutez des gars comme Durant ou Kyrie, ils amènent leurs entraineurs, leurs affaires, leur personnalité… Donc ça change. Mais ils savaient que Durant n’allait pas jouer cette année, donc le développement des joueurs est malgré tout crucial. Est-ce que Caris LeVert peut retrouver un niveau de All-Star ? Est-ce que Rodions Kurucs peut endosser un rôle plus important que celui que laisserait supposer son contrat ? Et ensuite toutes ces questions changeront quand KD sera de retour. Il faudra se demander qui jouera avec KD et Kyrie. Donc si vous développez ces gars, Jarrett Allen, Rodions, ils deviennent des assets potentiels pour un trade, qui peuvent être utilisés. Il faut les faire grandir et en ce moment ils sont un peu à l’arrêt. Il faut espérer que Kyrie revienne en forme et les fasse passer un palier. C’est dur de maintenir la culture qu’on avait à l’époque. On ne peut pas gagner un titre sans excellent joueur. Donc peu importe la culture qu’il y a, si vous gardez la même équipe, vous serez bloqué en termes de talent. En ajoutant ces deux-là, vous les enracinez, vous allez garder le même staff médical et ils vont s’occuper de Durant et Irving tous les lundis et il y aura toujours du développement de joueur. Mais plus vous êtes forts, plus on vous laisse de libertés. Kevin Durant peut aller à Los Angeles et faire ce qu’il veut, c’est du business. » Jared Dudley.

Le vétéran n’est pas surpris par les résultats en demi-teinte des Nets vu les blessures qui gangrènent l’effectif. Par contre, il n’est pas très content de voir Rodions Kurucs complètement passer à la trappe (de 20 à 12 minutes par match).

« Je n’aime pas ce que je vois pour son développement. Il était un chaînon important du futur de l’équipe. Taurean Prince (arrivé cet été ndlr) a un peu perturbé cette idée. À l’inverse, je suis heureux qu’ils aient décidé de mettre Jarrett Allen titulaire parce que c’est très important qu’il progresse pour l’année prochaine, quand Kevin et Kyrie seront là et qu’ils seront top 3 ou 4 à l’Est. » Jared Dudley.

L’ailier, lui, ne fait plus partie du futur de l’équipe puisqu’il a décidé de signer aux Lakers cet été. Un peu à contrecœur.

« Je voulais revenir aux Nets, je le voulais au début. Avant que les Lakers me proposent quelque chose, ils étaient un peu en stand by. C’est normal parce qu’ils devaient gérer Kyrie et KD, mais ensuite il y a eu quelques jours où je n’ai pas eu de nouvelles de leur part. Ils ont fini par faire une offre, mais j’avais déjà parlé avec LeBron. Je voulais aussi un contrat de deux ans pour jouer avec Durant. Pour moi, c’était parfait de jouer aux Lakers parce que Kyle Kuzma était blessé et j’ai pu jouer un peu au début. Je connais mon rôle, je sais que je ne vais pas jouer plus de 50 matchs dans la saison. Ce qui m’intéresse, c’est d’aller en playoffs et d’avoir une chance de remporter le titre. » Jared Dudley.

L’ailier joue 8 minutes par match, pour 1,4 point de moyenne.

Via Daily News.