Scottie Pippen : « Il y a eu beaucoup de comparaisons avec LeBron James ou Magic mais Luka Doncic est en train de tracer sa propre voie »

Lieutenant incroyable du côté de Chicago pour épauler Michael Jordan, Scottie Pippen ne fait pas forcément l’unanimité en tant qu’analyste sur ESPN. En cause, sa rengaine perpétuelle du « c’était mieux avant. » Mais même avec ce côté blasé, il ne peut s’empêcher d’être impressionné par Luka Doncic.

« C’est un joueur très dangereux. Il y a eu beaucoup de comparaisons avec LeBron James ou Magic. Mais il est en train de tracer sa propre voie. Il n’a pas autant de qualités athlétiques que James, mais plus que Magic. Il cherche aussi plus à marquer que ces deux joueurs. C’est un joueur très compliqué à défendre, il voit très bien ce qu’il se passe sur le terrain et si vous mettez les bons joueurs autour de lui, il est capable de les rendre meilleurs. C’est le genre de joueurs qui laisse le jeu venir à lui. Il ne se précipite pas et prend les bonnes décisions. » Scottie Pippen.