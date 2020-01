Programme NBA : Duel à distance Doncic – Jokic; Les Spurs rendent visite aux Celtics

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

9 matchs ce soir en NBA et quelques duel intéressants à commencer par le Mavs – Nuggets. On suivra aussi le Pacers – Heat à l’Est ou encore le déplacement des Spurs à Boston. Milwaukee sera à San Francisco et les Rockets à Atlanta.

01h00 : Charlotte Hornets – Toronto Raptors

01h00 : Indiana Pacers – Miami Heat

01h00 : Orlando Magic – Washington Wizards

01h00 : Boston Celtics – San Antonio Spurs en direct sur beIN Max 7

01h30 : Atlanta Hawks – Houston Rockets

01h30 : Dallas Mavericks – Denver Nuggets en direct sur beIN Sports 1

02h00 : New Orleans Pelicans – Chicago Bulls

03h00 : Utah Jazz – New York Knicks

04h00 : Golden State Warriors – Milwaukee Bucks