James Harden vs Trae Young : une 1ère dans l’histoire NBA ! Le dernier mot pour Houston

Son 9/34 aux tirs (19/23 aux lancers-francs) dont 4/20 à 3-points ne l’ont pas empêché de compiler 41 points (22 dans le 1er quart-temps), 10 rebonds et 10 passes pour son deuxième triple-double d’affilée, James Harden a mené Houston à une victoire 122-115 cette nuit. En face Trae Young était lui aussi en triple-double avec 40 points ou plus (42 points à 11/30, 16/18 aux lancers-francs, 4/11 à 3-points, 13 rebonds et 10 passes) et c’est la première fois dans l’histoire NBA que deux joueurs sont en triple-doubles avec ce minimum de points.

Devant 45-29 après 12 minutes puis de jusqu’à 20 points dans le 2ème quart-temps, les Rockets ont vu leurs adversaires revenir au score dans le 3ème quart, réduisant l’écart à 87-83 alors qu’Harden ne mettait plus rien (2/18 en seconde mi-temps). Après un temps-mort de Mike D’Antoni, l’arrière a planté un 3-points qui a démarré un 12-2, run qui a terminé la période et durant lequel Ben McLemore (18 points à 6/9) a réussi deux 3-points (99-85 Houston avant de jouer le dernier quart). Les Hawks sont à nouveau revenu dans le 4ème, à 108-105 sur un 2+1 signé Alex Len, puis 118-115 sur 2 lancers du pivot. Harden a ensuite réussi 4 lancers-francs dans les dernières 10.4 secondes de la rencontre.

Clint Capela a terminé à 22 points et 22 rebonds pour Houston, John Collins 17 points et 14 rebonds pour Atlanta. Russell Westbrook (repos) n’a pas joué. Lors de son dernier match contre Atlanta en novembre, Harden avait terminé à 60 points.