Pas cette fois pour Luka Doncic et les Mavs, cueillis par un Nikola Jokic clutch !

À Dallas cette nuit, Nikola Jokic avait enclenché le mode clutch/agressif : le pivot des Nuggets a inscrit 26 de ses 33 points (12/20 dont 4/6 à 3-points, 6 rebonds, 7 passes) en seconde mi-temps dont le panier de la gagne (layup main gauche) à 7.9 secondes du buzzer pour une victoire 107-106 sur les Mavs.

Sur la dernière possession, Dorian Finney-Smith a cherché Tim Hardaway Jr. en vain. Et Luka Doncic dans tout ça ? Il a frôlé un nouveau triple-double avec 27 points à 11/24, 9 rebonds et 10 passes, mais a aussi commis 6 des 13 ballons perdus de son équipe. Devant de 10 points à 42.7 secondes de la fin du 1er quart-temps, Dallas n’était devant que 32-27 après 12 minutes de jeu. L’équipe n’a plus remporté un seul quart-temps derrière (29-27, 30-30 puis 21-17 à l’avantage des Nuggets) et s’incline d’un petit point après n’avoir pris au maximum que 2 points de retard sur la rencontre.

Denver (56 points à 46 dans la peinture) a joué le match sans 2 titulaires : Will Barton (personnel) et Paul Millsap (genou). Jerami Grant et Torrey Craig les ont remplacés. Côté Mavs, c’était un 5ème match d’affilée sans Kristaps Porzingis (genou). Dallas a raté 2 shoots consécutifs à 26.4 secondes (layup de Doncic) et 24.3 secondes restantes (3-points de Delon Wright). À 1’10, Doncic avait aussi manqué une tentative longue distance alors que son équipe menait encore d’un point, 106-105.