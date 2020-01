Duels de jeunes prometteurs cette nuit à à New Orleans entre Brandon Ingram (29 points à 7/19 dont 4/11 à 3-pts, 8 rebonds, 11 passes et 2 contres) et Zach LaVine (32 points à 13/24 dont 3/7 à 3-pts, 5 rebonds, 6 passes et 2 interceptions). Ce sont les Pelicans qui l’emportent avec la manière.