Zion Williamson : « Je voulais retourner à Duke. Personne ne m’a jamais cru »

Drafté en première place lors de la dernière draft, le phénomène Zion Williamson avait pourtant laissé la porte ouverte à un retour à Duke, faisant ainsi l’impasse sur la draft. Même s’il était déjà annoncé comme un premier pick incontestable, sa saison régulière en NCAA avait été ponctuée d’une blessure en toute fin de celle-ci. Disposant d’un contrat de 4 ans et plus de 44 millions de dollars aujourd’hui, il semblait improbable qu’un tel joueur fasse l’impasse sur la draft. Pourtant, Williamson y a pensé très fort la saison dernière comme il l’explique au micro de The Ringer.

« C’était à la deadline, quand tu dois te déclarer ou non pour la draft. Tu te poses forcément la question, “Très bien, que vais-je faire, m’inscrire ou non ? Moi, je voulais retourner à Duke. Personne ne m’a jamais cru. Ils pensaient que je disais ça sans réelle conviction. Mais non, je voulais vraiment y retourner. J’avais l’impression que la NBA n’allait pas disparaître et que je pourrais y entrer l’année d’après. La question de l’argent, c’est de l’argent quoi. Je ne joue pas au basketball pour l’argent. Je joue parce que j’aime vraiment le jeu. J’ai tellement aimé mon expérience à Duke, donc je voulais rester.

Mais c’était une situation où certainement, Coach K ne m’aurait pas laissé revenir, parce qu’il voulait que je fasse ce qui est le mieux pour ma famille. Mes coéquipiers disaient : ‘Ce serait ouf si tu revenais.’ Mais en même temps, ils me disaient qu’il fallait que j’y aille. Je n’ai pas travaillé si longtemps pour en arriver là. C’était dur. Au final, je pense que ça venait surtout de ma mère. Elle avait dit qu’elle allait me soutenir, peu importe mon choix. Donc, je me disais, ‘D’accord, je vais y retourner.’ Et puis je pense qu’elle et mon beau-père en ont parlé, et ils m’ont dit, ‘Tu as travaillé trop dur pour arriver à ce moment. Tu te sentirais mal si tu passais à côté.’ Alors, j’ai dit : ‘Je travaille pour ça depuis que j’ai quatre ou cinq ans.’ Donc, je vais y aller.”