Nikola Jokic est décidément très clutch; Malone : « C’est notre go-to player et un candidat au titre de MVP pour une raison »

« Le post-up n’est plus une bonne action désormais. Ce n’est pas une bonne action. »

Cette déclaration de Rick Carlisle datant de fin décembre et en réponse aux critiques vis-à-vis de son utilisation de Kristaps Porzingis, a raisonné dans les travées de l’American Airlines Center mercredi soir. Car le match, remporté 107-106 par les Nuggets, s’est justement joué sur un post-up de Nikola Jokic (2,13 m, 114 kg), qui a enfoncé sans aucune difficulté Dorian Finney-Smith (2,01 m, 99 kg) de l’aile jusqu’au-dessous du cercle avant de rentrer le shoot de la gagne à 7.9 secondes du buzzer.

« J’ai vu que j’avais un mismatch donc je voulais juste le ballon pour essayer de scorer. » Nikola Jokic « Il a pris son temps et scoré face à un gars plus petit au poste. C’est notre go-to player et un candidat au titre de MVP pour une raison. À la fin des matchs, le ballon sera entre ses mains il va faire la bonne action et ce soir il a scoré. » Mike Malone

L’aide de Dwight Powell a trop tardé après le switch.

« C’est moi. C’est ma responsabilité. Je ne vais pas rentrer dans les explications, mais on n’a pas bien géré cela. C’est de ma faute. Je dois faire un meilleur job que ça. » Rick Carlisle

À 1’54 de la fin déjà, Jokic (33 points dont 21 à 8/11 dans le 3ème quart-temps, 26 points en seconde mi-temps, 6/10 sur ses post-ups) avait profité d’un mismatch face à Delon Wright pour marquer 2 points faciles à l’intérieur pour revenir à 3 points.

« Je voulais simplement être agressif. J’ai raté quelques shoots faciles en première mi-temps et je voulais garder cette agressivité. Mes coéquipiers me passaient le ballon et me disaient de shooter. Je voulais être agressif et scorer autant que possible. » Nikola Jokic

Les Nuggets ont tenu les Mavs à zéro point lors des dernières 2’20, encore un money time difficile pour les Texans. Meilleure attaque de la ligne avec un offensive rating de 115.3 points sur 100 possessions, ils sont 28èmes dans les situations clutchs, c’est-à-dire dans les 5 dernières minutes lorsque l’écart et d’au plus 5 points. Ils affichent seulement 91 points pour 100 possessions. Luka Doncic a manqué ses 2 tirs dans les deux dernières minutes et sur la toute dernière possession, pris à deux, il a trouvé une superbe passe pour Dorian Finney-Smith mais ce dernier a perdu le ballon en voulant trouver Tim Hardaway Jr.

« C’est de l’exécution, reconnaître la situation, peu importe comment vous voulez appeler ça. Vous avez vu ce qui s’est passé. Ils ont créé une situation où il a dû se débarrasser du ballon et nous n’avons pas fait du bon boulot pour driver et ressortir. » Carlsile

