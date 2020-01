Première pour Kemba Walker : « J’ai vu des gars faire bien pire »

« J’ai trouvé que j’étais gentil. Je trouvais qu’il avait manqué un coup de sifflet. J’ai fait savoir ce que j’en pensais, et vous connaissez la suite. » Kemba

Sur l’action Walker s’est pris un écran très appuyé et en mouvement de LaMarcus Aldridge qui l’a envoyé au sol, juste devant l’arbitre Evan Scott, et juste avant que Daniel Theis ne se prenne une faute sur Derrick White. Il a lancé un

« Je ne sais pas si je suis allé plus loin que par le passé. Je suppose qu’il a le sentiment que j’en ai un peu trop dit. C’est son choix. C’est à ces gars de prendre une décision et ils l’ont prise. » Kemba

« Il a proféré des insultes à un arbitre, ce qui a entraîné la première faute technique. Puis il a continué à utiliser des gros mots et il a reçu la seconde faute technique. » Evan Scott, arbitre

Les deux techniques ont toutefois étaient données dans la foulée alors qu’en règle générale l’arbitre laisse un petit temps au joueur pour se calmer. Trop tard pour Kemba, d’habitude un modèle de comportement sur le terrain, lui qui n’avait jamais été expulsé, même avant d’arriver en NBA.

« C’est la toute première fois que je suis expulsé de toute ma vie. J’ai remporté deux fois le prix de la sportivité. Donc peut-être que j’aurais dû avoir un peu plus de latitude. Je regarde beaucoup de matchs et j’ai vu des gars faire bien pire. Comme je l’ai dit, c’était sa décision. Il l’a prise, il m’a expulsé, que puis-je y faire ? Il faut oublier. Nous avons perdu, j’ai été expulsé, mais nous avons un nouveau match demain. Il faut juste essayer d’aller sur le terrain demain et voir ce que nous pouvons faire face à une équipe très coriace. Il faut essayer de l’emporter. » Kemba