[PUNCHLINES] Jimmy Butler donne rdv à T.J. Warren : « Soft, même pas dans ma put*** de ligue; Je vais le démolir à chaque fois »

Jimmy Butler a balancé punchline sur punchline dans le vestiaire visiteurs des Pacers après la victoire de Miami sur Indiana mercredi soir. Pendant le match, il s’est embrouillé avec T.J. Warren et ce dernier a été exclu.

« Mon avis c’est que c’est dur pour lui, parce que je peux défendre sur lui et lui ne peut pas défendre sur moi. C’est ça le truc au bout du compte. Dans certaines situations, tu dois faire attention à ce que tu dis, parce qu’il y a des trucs qui ne se disent pas quand tu es un homme. Qu’il vienne la prochaine fois, parce que j’ai trouvé ce qu’il a dit vraiment irrespectueux, mais c’est bon parce qu’on le reverra… Je n’ai peur de personne donc… Il parle de se battre et ci et ça… ok, ok. »

Les deux joueurs se sont quittés par un échange à distance doigt d’honneur (Warren) / bisous (Butler).

Sur Instagram après coup, Butler a publié une capture d’écran avec la date du prochain match entre les deux équipes entourée, accompagnée de la légende suivante : « T’énerve pas de ne pas pouvoir défendre sur moi @t.warren1. On verra ce que tu as dans le ventre en mars. »

"He's not even in my f—ing league. … I would never put him on me. … Put somebody else on me, 'cause I'm gonna tear his ass up every time we play."

