By ClemFiz

Rudy Gobert parfait et Emmanuel Mudiay en mode punition de son ancienne équipe, Utah se balade; Frank Ntilikina meilleur marqueur des Knicks en sortie de banc

Emmanuel Mudiay a battu son record en saison (20 points à 8/12, 4 passes) contre son ancienne équipe, Rudy Gobert a été parfait (16 points à 5/5, 16 rebonds, 4 passes), Bojan Bogdanovic a terminé à 20 points (7/14) et Donovan Mitchell 16 (6/11, 6 passes) en 25 minutes, ce fût une bonne soirée pour le Jazz, vainqueur 128-104 des Knicks mercredi soir à Salt Lake City.

Avec 14 points et 9 rebonds de Gobert en 1ère mi-temps, le Jazz était devant 72-53 à la pause et n’a jamais été inquiété sur le reste du match. Une 7ème victoire de rang pour les hommes de Quin Snyder et une 12ème en 13 rencontres.

Côté Knicks Frank Ntilikina a terminé meilleur marqueur des siens avec 16 points (6/10, 4 rebonds, 3 passes, 1 interception) en 19 minutes en sortie de banc, alors que Bobby Portis, titulaire en l’absence de Julius Randle (personnel) a compilé 13 points et 13 rebonds. Mis à l’amende pour son attentat « involontaire » sur Kentavious Caldwell-Pope la veille, l’intérieur a cette fois pris une flagrante 1 après une vilaine faute sur Bogdanovic. Marcus Morris (cou) et Dennis Smith Jr. (abdos) n’ont pas joué.