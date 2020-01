Première exclusion en carrière pour Kemba Walker, bière sur le terrain et gros match de DeMar DeRozan, soirée agitée à Boston !

Soirée agitée à Boston : Kemba Walker s’est fait éjecter après s’être plaint sans retenir ses mots à l’arbitre le plus proche après avoir été victime d’un gros écran de LaMarcus Aldridge, un fan a été arrêté pour avoir balancé une canette de bière dans la foulée, et Gregg Popovich a donné une petite conférence de presse de 33 secondes après la rencontre sans parler de l’incident. Dans tout ça, ce sont les Spurs qui se sont imposés, 129-114, avec 30 points (10/17, 10/10 aux lancers, 6 rebonds, 4 passes) de DeMar DeRozan, qui a marqué 22 des 25 premiers points du match, et 19 points à 7/11 de Lonnie Walker en sortie de banc.

San Antonio evant 34-22 après un quart-temps, Boston a pris jusqu’à 23 points de retard avant de revenir à 76-69 en milieu de 3ème quart-temps grâce à 20-7, au moment où Kemba Walker s’est retrouvé à terre après un écran/mur d’Aldridge. Deux techniques pour le meneur et une autre pour Brad Stevens plus tard pour ‘obscénités’ en direction de l’arbitre Evan Scott, Walker était éjecté pour la première fois de sa carrière. Il a ensuite fallu quelques minutes pour que le jeu reprenne suite à la bière envoyée sur le terrain par un fan. Aldridge a réussi 2 des 3 lancers obtenus avec les techniques et sur le 3ème, Derrick White a récupéré le rebond et obtenu la faute. Il a rentré les deux et San Antonio a recreusé un écart conséquent, 80-69.

Le run s’est ensuite transformé en 11-0 et jamais Boston ne s’en est remis. Depuis le 1er décembre (où leur bilan était de 7-14), les Spurs (16-20) ont remporté 9 de leurs 15 matchs. Gordon Hayward a terminé meilleur marqueur des Celtics avec 18 points à 7/14, devant Jaylen Brown et ses 16 points à 5/14. Jayson Tatum a signé 14 points à 5/16, 6 rebonds et 3 passes.