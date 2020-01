Une canette vole au TD Garden; Bryn Forbes : « Une des choses les plus débiles que j’ai vues »

La rencontre entre les Celtics et les Spurs a été marquée par une longue interruption. Tout est parti de l’expulsion de Kemba Walker pour deux fautes techniques, Brad Stevens en a aussi récolté une, et pendant ce temps un spectateur balançait sa canette de bière juste devant le banc texan.

« Ça a atterri juste devant les pieds de Jakob et ça a rebondi. C’était une canette de bière apparemment. Ce n’est pas cool du tout. Ça arrive…Ce sont des fans. Tu ne peux pas contrôler ce qu’ils font. Dieux merci rien n’est arrivé aux joueurs. » Lonnie Walker IV

« Ça m’a presque touché. C’est passé juste au-dessus de moi et Marco, elle s’est explosée sur le parquet. J’étais choqué. Je ne sais pas pourquoi ils ont des canettes de bière. C’est une des choses les plus débiles que j’ai vues. » Bryn Forbes

Brad Stevens s’est excusé auprès de Gregg Popovich au nom des Celtics

« Je suis certain que les Celtics l’ont déjà fait, mais si ce n’est pas le cas, je m’excuse auprès des Spurs pour ce qui s’est passé dans les tribunes, et cette canette qui a été lancée. J’ai dit à Pop après la rencontre que j’étais vraiment désolé qu’il ai dû subir ça. J’espère que cette personne ne sera plus jamais autorisée à aller dans une salle NBA. » Brad Stevens