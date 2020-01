Duel franco-français cette nuit dans l’Utah et Rudy Gobert (16 points à 5/5, 16 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre en 26 minutes pour un plus/minus de +33) et Frank Ntilikina (16 points à 6/10 dont 1/3 à 3-pts, 4 rebonds, 3 passes et 1 interception en 19 minutes) se sont montrés dans la très large victoire du Jazz