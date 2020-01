Vidéo : Stephen Curry en pleine séance de recrutement de Giannis Antetokounmpo ? Et un petit cadeau pour la route…

Étrange échange cette nuit entre Giannis Antetokounmpo et Stephen Curry à la fin de la rencontre entre les Warriors et les Bucks. Alors que Giannis saluait Steph, ce dernier lui a semble-t-il lancé un “Let’s do it! Cmon man” qu’on peut traduire par « Faisons-le ! Allez mec ». Difficile de ne pas y voir une invitation de Steph à Giannis pour venir le rejoindre du côté de San Francisco.

A noter également que le meneur des Warriors a donné un maillot dédicacé au Grec avec un petit mot à son attention.

Voilà qui devrait suffire pour attiser les rumeurs..

Couldn’t read it because it was upside down from my angle, and still photos aren’t allowed in locker rooms, but Steph wrote a long note on the “0” half of the “30.”

— Bay Area Sports Guy (@BASportsGuy) January 9, 2020