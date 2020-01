Blowout time à OKC ! Le Thunder ne fait qu’une bouchée de Houston pour les retrouvailles CP3/Rockets – Russ/Thunder

Les retrouvailles entre Chris Paul (18 points à 7/14, 6 rebonds, 5 passes) et son ancienne équipe et celle de Russell Westbrook à Oklahoma City se sont soldées par une victoire du Thunder cette nuit, 113-92.

Dans un match où l’écart est monté jusqu’à 30 points, Danilo Gallinari a terminé meilleur marqueur des locaux avec 23 points (7/11, 11 rebonds, 4 passes) devant Shai Gilgeous-Alexander et ses 20 points (8/15, 3 rebonds, 3 passes) tandis que Dennis Schröder a ajouté 16 points en sortie de banc et Steven Adams 15 points à 6/8 et 8 rebonds. OKC (49.4% aux tirs), qui a démarré son match sur un 37-21, a limité ses adversaires à 38.2%. À la pause, l’équipe de Billy Donovan menait 60-48 après avoir shooté à 53.8% sur les 2 premiers quarts. L’écart n’a fait que grimper en seconde mi-temps et Westbrook, accueilli de façon positive par son ancien public, est sorti à 7’18 de la fin.

James Harden, 26 minutes seulement au vu de la physionomie du match, a été tenu à 17 points à 5/17, 3 rebonds et 3 passes. Westbrook, de retour après un match de repos, a lui terminé à 34 points à 14/26 et 5 passes en presque 34 minutes. Seul un autre joueur a passé la barre des 10 points pour les Rockets : Chris Clemons avec 14 points en 12 minutes.