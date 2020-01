Pas de Joel Embiid mais victoire facile pour les Sixers contre Boston !

Avec 29 points (9/16, 7 passes) de Josh Richardson, 19 points (9/15, 9 rebonds, 3 passes) de Ben Simmons, 17 points (7/11, 8 rebonds, 6 passes, 2 contres) d‘Al Horford et 16 points (7/17, 7 rebonds, 3 passes) de Tobias Harris, les Sixers ont battu Boston 109-98 jeudi soir. Au moment de sonner la cloche comme il est de tradition dans le vestiaire des 76ers, Joel Embiid, out indéfiniment suite à son opération d’un ligament de la main, s’est joint à la fête via FaceTime (il est à New York).

Inséré dans le 5 majeur, Mike Scott a joué 25 minutes pour 7 points à 3/8. Sans Embiid, d’autres joueurs ont contribué de façon précieuse à des moments difficiles dans ce match : Furkan Korkmaz a marqué un 3-points en fin de 4ème pour faire passer l’écart à 91-87. Horford a lui obtenu les 2 points plus la faute pour le +7. Les Celtics revenus à 2 points, Philly a usé d’un 9-0 pour tuer le match et porter son bilan à 18-2 à domicile cette saison.

Kemba Walker, meilleur marqueur des Celtics avec 26 points (10/20, 3 passes), s’est fait une entorse du pouce gauche avant la mi-temps (avantage 55-48 Boston) mais et revenu en jeu. Lui et Jayson Tatum ont rentré deux 3-points pour égaliser à 69 partout dans le 3ème quart après que Philadelphie (19 points à 7 sur contre-attaque, 50 à 38 dans la peinture) ait démarré le 3ème quart-temps sur un 11-0. En tête 80-77 à la fin de la période, les 76ers ont ensuite dominé le dernier quart avec autorité, 32-18. Marcus Smart a terminé à 24 points à 9/14 pour Boston.