Cleveland surprend Detroit en prolongation, Kevin Love clutch et Tristan Thompson en mode record en carrière !

Après 5 défaites de rang et une polémique avec leur coach John Beilein, les Cavs ont retrouvé la victoire cette nuit en prolongation face aux Pistons, 115-112. Tristan Thompson a été énorme avec un nouveau record en carrière de 35 points (15/20) en plus de 14 rebonds, 3 passes et 3 contres, Kevin Love (17 point à 6/14, 9 rebonds, 3 passes) a rentré un 3-points clutch à 37.9 secondes de la fin en prolongation et Cleveland a réussi à se remettre d’un déficit de 13 points dans le 3ème quart-temps.

Les deux équipes à égalité 110 partout, Love s’est retrouvé seul dans le corner gauche et a planté de loin. Thompson a ensuite réussi à se libérer pour aller claquer un dunk à 16.7 secondes de la fin afin de donner 5 points d’avance aux visiteurs. Detroit s’est offert une dernière opportunité en volant un ballon mais Derrick Rose (27 points à 13/24, 7 rebonds, 5 passes) a manqué sa tentative lointaine dans le dernières secondes. Le meneur avait aussi manqué un shoot pour la gagne dans les derniers instants du 4ème quart. Andre Drummond a terminé à 28 points (13/24) et 23 rebonds pour Detroit.

Sekou Doumbouya a joué 19 minutes pour 8 points à 3/5, 1 rebond, 1 passe e 1 contre.