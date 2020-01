Defense leads to offense, les Wolves écrasent Portland !

Dernière rencontre d’un road trip de 5 matchs pour les Blazers et c’est une défaite, 116-102. Toujours sans Karl-Anthony Towns, le Wolves ont été portés par Andrew Wiggins (23 points à 9/15, 8 passes en 25 minutes), Gorgui Dieng (12 points à 5/10 et 10 rebonds en 17 minutes) et 4 autres joueurs à au moins 10 points.

La défense a fait la différence pour Minnesota, qui a tenu Portland à 6/22 et 13 points (plus petit score de la saison dans un quart-temps pour les Blazers cette saison) dans le 2ème quart-temps (31-13). Damian Lillard a terminé à 20 points à 6/17 et 8 passes, C.J. McCollum 15 points à 6/12, Hassan Whiteside 15 points à 6/12 et 14 rebonds et Carmelo Anthony 8 points à 3/10.

C’est sur un 20-4 dans le fameux 2ème quart que Minnesota (meilleur defensive rating de la ligue avec 103.6 points par match depuis le 26 décembre), devant 46-38 puis 59-47, a pris le contrôle. L’écart est monté jusqu’à 27 points dans la période suivante (où l’équipe a marqué 41 points), et Ryan Saunders en a profité pour vider son banc durant tout le 4ème quart.