Doc Rivers : « Nous sommes les favoris maintenant »

L’année dernière, les Clippers ont séduit beaucoup de monde par leur combativité. Ils ont même fait trembler les Warriors au grand complet au premier tour, même s’ils ont fini par s’incliner 4 à 2 sur la série. À l’époque, ils étaient alors les outsiders. Mais ça, c’était avant et la rencontre de cette nuit entre les deux équipes va être complètement différente de celles de l’année dernière.

« Ce n’est pas l’année dernière, on ne peut pas regarder en arrière et dire « Il faut que nous ayons la même mentalité ». Ce n’est pas la même année ni les mêmes joueurs. » Kawhi Leonard .

« Nous sommes les favoris maintenant. Je pense qu’il faut comprendre que cette équipe cette année… Je n’aime pas parler de qui nous étions l’année dernière, ni de qui étaient les autres. Je me fiche de l’année dernière. Cette équipe m’intéresse, l’équipe que l’on a actuellement, c’est celle qui doit être aimée. La fille dont tout le monde était amoureux l’année dernière est partie, une nouvelle est arrivée et il faut l’aimer, apprendre comment le faire. » Doc Rivers.

Cette année donc, les Clippers font partie des favoris pour le titre. Mais leur match contre les Warriors sera l’occasion de se rappeler que tout peut aller très vite en NBA. Finalistes l’année dernière, les hommes de Steve Kerr sont aujourd’hui au fin fond de la conférence Ouest. Mais pas question pour autant de prendre cette rencontre à la légère côté Clippers.

« C’est comme ça. Quand les autres équipes avaient des blessés et qu’ils se préparaient pour jouer contre eux, ils s’en foutaient. Ils venaient et faisaient le boulot. C’est aussi notre état d’esprit. Vous pouvez demander à qui vous voulez, je prépare chaque match comme si je devais jouer contre Stephen Curry, Kevin Durant, Michael Jordan, Shaquille O’Neal… C’est mon état d’esprit quand je vais me battre contre une autre équipe. » Patrick Beverley.