Suite à leur altercation mercredi soir, Jimmy Butler (Miami Heat) et T.J. Warren (Indiana Pacers) ont été mis à l’amende : 35 000$ pour le premier, 25 000$ pour le deuxième.

Miami’s Jimmy Butler ($35,000) and Indiana’s TJ Warren ($25,000) have been fined for their roles in altercation on Wednesday night.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 10, 2020