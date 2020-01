Russell Westbrook : « Les meilleurs fans du monde; L’impression d’être à la maison ce soir »

Pour une fois, Russell Westbrook avait le sourire même après une défaite. Le meneur faisait en effet son retour à Oklahoma City jeudi soir, équipe qu’il a quittée l’été dernier via un transfert pour rejoindre James Harden à Houston, et avec laquelle il a joué 11 ans. L’accueil a été très chaleureux, avec beaucoup d’applaudissements, une standing ovation et une vidéo hommage.

« Il y a des choses pour lesquelles tu n’as pas les mots. J’ai passé tellement de temps ici, j’y ai tant de bons souvenirs, les gens sont super. Les meilleurs fans du monde, parce qu’ils donnent toujours tout. L’organisation, Sam (Presti), M. (Clay) Bennett, ils font un boulot incroyable pour que vous vous sentiez chez vous. Et j’ai eu l’impression d’être à la maison ce soir. » Russell Westbrook

Houston s’est incliné 113-92 face au Thunder de l’ex-Rocket Chris Paul, mais le MVP 2017 retiendra le reste.

« C’était très, très spécial pour moi, ça représente beaucoup. Ça me fait sentir que j’étais très, très apprécié ici. J’ai beaucoup apprécié. » Russell Westbrook « C’était génial. On s’est fait gifler, mais c’était un super rappel. OKC comme à son habitude a fait preuve d’énormément d’amour envers Russell et tout ce qu’il a fait durant ses 11 années ici. Il a investi tellement de temps et d’amour. Ça représente beaucoup pour lui de recevoir ce respect de la part des fans et de la ville. » James Harden

via ESPN – Houston Chronicle