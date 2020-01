Tristan Thompson s’empare de la plaquette et coache sur et en dehors du terrain !

Pendant le dernier temps-mort à 8.6 secondes de la fin du match et son équipe devant de 3 points à Detroit, Tristan Thompson a pris les choses en main : le pivot s’est emparé de la plaquette et du feutre de son coach avant de s’assurer que ses coéquipiers aient bien compris où ils devraient se placer sur la dernière séquence défensive de l’équipe. Leadership !

Tristan Thompson had himself a night.

Career-high 35 points and he was drawing up plays in the huddle 📋 pic.twitter.com/BlSKAE5t4e

— SportsCenter (@SportsCenter) January 10, 2020