Booker « Du coeur et de la détermination »; Williams : « J’aimerais que le pays tout entier puisse voir combien il est bon

Son équipe menée 94-90 sous la minute cette nuit, Devin Booker – meilleur scoreur NBA depuis Noël – a activé le mode tueur. D’abord en plantant un 3-points pour réduire l’écart à un point, puis en forçant une interception et en balançant directement un autre tir longue distance en transition pour conclure un 6-0 personnel en 12 secondes et donner 2 points d’avance aux siens.

Sur la possession suivante avec un Magic n’ayant besoin que de 2 points pour égaliser, l’arrière s’est retrouvé face à Nikola Vucevic dans la peinture après un switch. Alors que l’intérieur essayait de le faire reculer, il a réussi à le perturber suffisamment pour permettre à Ricky Rubio de s’emparer de la balle (Steve Clifford et le Magic ont réclamé la faute) et d’aller tuer le match de l’autre côté (8-0, victoire 98-94). La défense a été la clé pour les Suns, qui ont limité Orlando à 37.1% aux tirs (meilleur pourcentage en saison pour Phoenix) sur le match.

« Du cœur et de la détermination. On voulait décrocher une grosse victoire. On s’est entraîné dur pendant 2 jours à l’entraînement, on en a parlé entre nous et on a gagné un match difficile contre une très bonne équipe. Je suis fier de la façon dont on a joué. » Devin Booker

« Il se bat. Il est dur et la volonté qu’il a eu de prendre ce tir en transition en dit long sur lui. J’aimerais qu’on enchaîne quelques matchs pour que le pays tout entier puisse voir combien il est bon. C’est ce dont on a besoin pour que les gens voient quel joueur complet il est, de gagner des matchs […] L’endurance mentale de notre équipe est en progrès, je suis fier des gars. » Monty Williams