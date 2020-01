À New York pour le match Knicks – Pelicans, Zion Williamson (pas encore de retour) a livré un échauffement spectaculaire :

« Il fait des progrès, il s’entraîne en 5 contre 5. On essaie de jauger exactement quand la situation sera la bonne pour le mettre sur le terrain. Et même quand on le fera, les minutes seront très limitées au début. » Alvin Gentry