Clutchs, les Nets font tomber Miami et retrouvent la victoire

Sur 7 défaites de rang, les Nets ont retrouvé la victoire devant leur public face à une des meilleurs équipes de l’Est. Ils l’emportent 117-113 dans un match qu’ils avaient mal commencé, encaissant 42 points en premier acte. Avec ce succès ils affichent désormais un bilan de 17-20 alors que le Heat tombe à 27-11.

Une nouvelle fois Spencer Dinwiddie est l’homme du match avec 26 points à 10/19 dont 2/6 à 3-pts et surtout un record en carrière de 14 passes décisives. Il a été bien épaulé par un excellent Rodions Kurucs, encore dans le 4, et auteur de 19 points à 7/9 dont 4/5 à 3-pts. Taurean Prince ajoute 17 points à 8/17 dont 1/10 de loin alors que Jarrett Allen et Caris LeVert ajoutent 11 points mais à respectivement 5/6 et 4/15. Timothé Luwau-Cabarrot est encore précieux en sortie de banc avec 10 points à 4/6 dont 2/3 de loin. Miami shoote à 51.8% contre 48.4% aux Nets, mais ces derniers ont dominés 14/4 au rebond offensif. Jimmy Butler sort un gros match avec 33 points à 12/18 et 9 rebonds alors que Bam Adebayo compile 22 points à 10/13, 6 rebonds et 7 passes et Goran Dragic ajoute 17 points à 5/13.

Les Nets s’en sortent grâce à plusieurs actions clutchs dans un match où ils ont fait la course derrière lors des 3 premiers quarts. Ils sont revenus en fin de 3ème mais à 5 minutes de la fin le match semblait pour le Heat, devant 109-100. Ils n’ont plus marqué que 4 point alors que Brooklyn est revenu à 1 point sur un 8-0 grâce notamment aux 3-pts de Dinwiddie et LeVert. C’est ce dernier qui a mis les siens en tête sur un step back à 3-pts à 69 secondes du buzzer puis Prince a rentré un floater pour porter l’avance à 114-111. Duncan Robinson a alors raté un 3-pts dans le corner qui a scellé le match.