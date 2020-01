Joel Embiid opéré

Victime d’une rupture d’un ligament au doigt de la main gauche, après une dislocation, Joel Embiid a été opéré. La bonne nouvelle pour les Sixers c’est que l’absence ne sera apparemment pas très longue. Selon Woj il sera réévalué dans une à deux semaines.

Le Camerounais s’était blessé face au Thunder en premier quart était revenu en jeu en second quart.

Sixers All-Star Joel Embiid had successful surgery on left hand today, per source. Reevaluating in 1-2 weeks.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 10, 2020