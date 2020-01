Dans une dernière minute ultra clutch, Devin Booker et Ricky Rubio ruinent les efforts du Magic d’Evan Fournier !

Après 2 défaites à la maison, les Suns se sont repris avec une victoire 98-94 sur le Magic d’Evan Fournier (28 points dont 16 en seconde mi-temps, 9/21, 3 rebonds) et grâce à plusieurs actions clutchs signées Devin Booker (24 points à 7/15, 5 passes) et Ricky Rubio (11 points à 2/9, 7 rebonds, 10 passes). Le premier a rentré deux 3-points décisifs en fin de rencontre, le second a volé un ballon et réussi un lancer-franc tout aussi importants pour tuer le match.

Kelly Oubre Jr. a ajuté 22 points. Booker n’avait marqué que 2 points en seconde mi-temps avant de planter un premier 3-points à 52.9 secondes de la fin pour réduire l’écart à 94-93, puis un deuxième à 36 secondes du buzzer. Rubio a ensuite intercepté sur Nikola Vucevic (18 points, 13 rebonds) à 16.7 secondes. Au final Phoenix a marqué les 8 derniers points de la rencontre alors qu’Orlando menait 94-90 à 59.4 secondes après un 3-points de Vucevic.

Devant au mieux de 10 points, 58-48, en 1ère mi-temps, les Suns ont compté jusqu’à 11 points d’avance dans le 3ème quart-temps avant un retour du Magic à 69-68 sur un 3-points et 2 lancers-francs de Fournier. En tête 77-75 après un hook shot de Deandre Ayton juste avant le buzzer du 4ème, les Suns ont ensuite encaissé un 6-0 d’entrée dans le 4ème. Sur ce match, Phoenix a tenu ses adversaires à 94 points et 37.1%, ce qui constitue pour l’équipe deux nouveaux records en saison.