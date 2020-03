Pas de souci au Madison Square Garden pour le Jazz

Le Jazz n’a connu aucun souci à enchaîner à New York face aux Knicks avec un succès 112-104 dans une rencontre où l’écart a culminé à plus de 20 points. Avec 39 victoires et 22 défaites Utah s’accroche au peloton.

Bojan Bogdanovic signe 23 points à 7/15 dont 3/8 à 3-pts, Donovan Mitchell 23 points à 9/21, mais 1/7 de loin et 8 passes alors que Rudy Gobert compile 18 points à 7/8 et 14 rebonds. Utah shoote à 50.6% sur le match et ne perd que 11 ballons. En face les Knicks finissent à tout de même 48.2%, mais à 7/20 à 3-pts. Julius Randle compile 32 points et 11 rebonds, Elfrid Payton 20 points, 7 rebonds et 8 passes et Bobby Portis ajoute 21 points à 8/15.

Le Jazz a démarré fort pour se faciliter la tâche avec un 26-11. Derrière ils ont contrôlé la rencontre avec Mitchell et Bogdanovic malgré quelques petites séries new-yorkaises. Barrett, Randle et Payton ont réduit l’écart à 3 unités au retour des vestiaires, mais Utah a répondu par un 9-0 grâce à ses deux extérieurs et s’est envolé. Après 3 quart les hommes de Quin Snyder menaient 93-78 et ont vite pris plus de 20 points d’avance.